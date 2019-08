Koniec z papierowymi legitymacjami. Wszystkie dokumenty w smartfonie

Miliony polskich uczniów mogą powoli zapomnieć o klasycznej legitymacji szkolnej. Zamiast tego wystarczy smartfon i bezpieczna aplikacja.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Shutterstock.com, Fot: ponsulak)

"A legitymację wziąłeś?". Nie ma rodzica, który choć raz nie zadał tego pytania swoim dzieciom. Najczęściej to pytanie pojawia się dwa razy w roku.

Raz - w czerwcu, gdy czas wyjeżdżać na wakacje. Wtedy legitymacja przydaje się podczas podróży pociągiem lub podczas kupowania tańszych biletów na wakacyjne atrakcje.

Drugi raz pytanie o legitymację pojawia się we wrześniu, gdy czas wrócić do szkoły. Legitymacja to dowód, że uczeń ma prawo do zniżek choćby w komunikacji miejskiej.

Wkrótce jednak ten problem przejdzie do historii. Powód? Klasyczne, papierowe legitymacje szkolne i studenckie odchodzą do lamusa. Nadchodzi mLegitymacja – czyli legitymacja szkolna w smartfonie, a z nim przecież żaden uczeń się nie rozstaje…

Czym dokładnie jest mLegitymacja? To część stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji aplikacji mObywatel, która pozwala na potwierdzanie tożsamości wprost z ekranu telefonu komórkowego.

mObywatel, czyli pakiet bezpłatnych usług

mObywatel to bezpłatna i oficjalna aplikacja na smartfony. Jest niejako naszym cyfrowym portfelem z dokumentami. Dzięki niej, w telefonie komórkowym mamy dostęp do m.in. wszystkich danych z dowodu osobistego (łącznie ze zdjęciem). Ta część aplikacji to mTożsamość. Mogą z niej korzystać zarówno użytkownicy telefonów z systemem Android, jak i iOS.

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji z mObywatela korzysta obecnie ponad 340 tysięcy osób.

Gdzie korzystać z mObywatela? Wszędzie tam, gdzie nie jest wymagane wylegitymowanie się dowodem osobistym lub paszportem – w hotelach, wypożyczalniach, czy na siłowniach. Co więcej, od 23 kwietnia tego roku odbierając przesyłkę poleconą nie musimy mieć przy sobie dowodu osobistego, wystarczy mObywatel. W ostatnim czasie do grona miejsc, w których można korzystać z aplikacji dołączyły także pociągi PKP Intercity i Polregio.

Poza mTożsamością w aplikacji znajdziecie też m.in. mPojazd. Co to takiego? To odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu. W skrócie – wszystkie najważniejsze informacje o Twoim aucie w jednym miejscu. Z tej opcji mogą korzystać właściciele telefonów z systemem Android. Ministerstwo Cyfryzacji obecnie pracuje nad tym, aby taką możliwość mieli także właściciele smartfonów z systemem iOS.

Dla kogo mLegitymacja?

Wróćmy jednak do mLegitymacji. mLegitymacje szkolne wydawane są uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno szkół publicznych, jak niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

"Mobilna" legitymacja jest wydana uczniowi, któremu wydano już klasyczną legitymację szkolną albo miał już e-legitymację szkolną w poprzednim roku.

Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej.

- To narzędzie bezpieczne i przede wszystkim bezpłatne. Ułatwia życie młodzieży, ale docenią je również rodzice - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórki. - mLegitymacja to idealne rozwiązanie dla zapominalskich. Młody człowiek przecież zawsze pamięta o swoim smartfonie - dodaje szef resortu cyfryzacji.

Przypomnij swojej szkole o mLegitymacji

Cyfrowy dokument można aktywować tylko wtedy, gdy szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji.

– Wystarczy, że dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba wypełnią FORMULARZ. Drugi krok to podpisanie porozumienia. Później bierzemy już sprawę w swoje ręce – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – To nic nie kosztuje. Szkoła nie musi kupować żadnego nowego sprzętu, ani oprogramowania – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Dokument uruchamia się używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, itp.

Identycznie jak papierowa legitymacja, mLegitymacja poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. To możliwe dzięki umocowaniu prawnemu – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece, czy zakupie biletów do kina.