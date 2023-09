Wybory w Polsce. Parlamentarne, samorządowe, prezydenckie. Rozpoczął się "cykl wyborów"

Na mocy ustawy, przyjętej jeszcze w 2022 roku parlament zdecydował o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. Kiedy więc odbędą się najbliższe wybory samorządowe? Z treści Kodeksu wyborczego wynika, że głosowanie musi odbyć się pomiędzy 31 marca a 23 kwietnia 2024 - w dniu wolnym od pracy. Oznacza to, że możliwymi terminami wyborów do samorządu są: