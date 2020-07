Wybory 2020 ruszyły. Polacy wybierają prezydenta w II turze głosowania

Wybory 2020. Głosowania w czasie epidemii koronawirusa

Według ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego nie powinniśmy się obawiać głosowania. - Myślę, że pójście do wyborów jest bezpieczniejsze niż pójście na zakupy - stwierdził niedawno Szumowski . Popiera to danymi odnośnie do skali zachorowań.

Wybory prezydenckie 2020. Nowe rozporządzenie

Wybory 2020. Głosowanie również korespondencyjnie

Oprócz głosowania tradycyjnego, można również zagłosować korespondencyjnie . Wyborcy, którzy zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego, otrzymali na swoje adresy zamieszkania pakiet wyborczy, który zawierał: kartę do głosowania , kopertę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu, kopertę zwrotną i instrukcję jak zagłosować.

Czas na zwrot koperty zwrotnej z wypełnioną kartą do głosowania był do piątku 10 lipca. Dokumenty należało zanieść do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców. Pakiet mógł też trafić do urzędu gminy właściwego dla twojego adresu zameldowania.