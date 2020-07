Wybory 2020 w czasie epidemii koronawirusa. Łukasz Szumowski przekonuje: bezpieczniejsze niż zakupy

Wybory prezydenckie już w niedzielę. Według Łukasza Szumowskiego nie powinniśmy się obawiać głosowania. - Myślę, że pójście do wyborów jest bezpieczniejsze niż pójście na zakupy - stwierdził minister zdrowia. Popiera to danymi odnośnie do skali zachorowań.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory 2020. Łukasz Szumowski zachęca do wzięcia udziału (East News)