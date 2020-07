Wybory 2020. Emocje po debacie. Komentarze po wypowiedziach Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy

Głos zabrała m.in. była premier i szefowa sztabu Andrzeja Dudy Beata Szydło. " Rafał Trzaskowski nie odważył się stanąć do debaty z prezydentem Andrzejem Dudą. Zamiast debaty wolał ustawkę swojego sztabu. To nie tylko wyraz strachu, ale przede wszystkim zlekceważenie Polaków" - czytamy w sieci.

"Czy to prawda, że Rafał Trzaskowski pojechał do Leszna, żeby odpowiedzieć na pytania dziennikarzy z Warszawy?" - zapytał ironicznie Adam Bielan.

Z kolei epidemiolog dr Paweł Grzesiowski skomentował słowa prezydenta Dudy o szczepionkach . "W tej kampanii wyborczej nie tylko lekceważone jest bezpieczeństwo epidemiczne, ale naruszony został filar zdrowia publicznego - szczepienia ochronne. Czy nadchodzący sezon grypowo-covidowy to dobry moment na podważanie szczepień, w tym przeciw grypie? To groźne dla zdrowia!" - ostrzega ekspert.

W internetowej dyskusji pojawił się głos z Konfederacji. Artur Dziambor zwrócił się do kandydatów: "umówcie się na prawdziwą debatę, wszystkie stacje dostaną transmisję, a Wy siadacie na dwóch kanapach i rozmawiacie ze sobą, gdzieś tak dwie godziny, o wszystkim o czym zdążycie".

Dziennikarz WP Marek Kacprzak przypomniał, że TVN, TVN24, portal Onet i Wirtualna Polska proponowały debatę. "Trochę się dziwię, gdy prezydent mówi, że żałuje, że nie ma na "debacie" R. Trzaskowskiego. Gdy zapraszaliśmy prezydenta na prawdziwą debatę, to zaproszenia nie przyjął. Ale jak coś, to do piątku możemy zorganizować prawdziwą debatę. Naprawdę!" - napisał Kacprzak na Twitterze.