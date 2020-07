Najnowszy sondaż prezydencki dla WP. Kto wygra w II turze?

Kampania wyborcza trwa. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski starają się pozyskać głosy wyborców. Jak im to idzie? Kto wygrałby II turę wyborów, gdyby odbyły się one w tę niedzielę? Ile osób zdecydowałoby się pójść do lokali wyborczych? Na wszystkie te pytania odpowiada najnowszy sondaż prezydencki dla WP.

Najnowszy sondaż prezydencki dla WP. Kto wygra w II turze? (PAP)