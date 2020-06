Najnowszy sondaż prezydencki dla WP. Spora przewaga kandydata w II turze. Wysoki odsetek niezdecydowanych

Najnowszy sondaż prezydencki. II tura i wysoka różnica między kandydatami

To najnowszy sondaż prezydencki dotyczący II tury wyborów. Gdyby wybory miały odbyć się jutro, udział w nich wzięłoby około 62 proc. badanych. Do urn nie poszłoby 36,8 proc. ankietowanych. Co do swojego udziału nie zdecydowało 1,9 proc. respondentów.