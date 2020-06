Wyniki wyborów 2020. Podano sondażowe wyniki late poll od IPSOS

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 late poll IPSOS, za tvn24.pl:

Tuż po zamknięciu lokali wyborczych poznaliśmy pierwsze sondażowe wyniki exit poll. Również i one dawały pierwsze miejsce urzędującemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Tegoroczna frekwencja wyborcza okazała się niemal rekordowa - wstępne szacunki wskazują na to, że 62,9 proc. uprawnionych do głosowania udało się na wybory. Późną nocą ta liczba podskoczyła do 63,8 proc.