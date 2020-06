Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Sondaż exit poll od IPSOS

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 exit poll IPSOS, za tvn24.pl:

Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Frekwencja wyborcza

Z informacji przekazanych przez PKW do godz. 17:00 frekwencja w wyborach prezydenckich 2020 wyniosła 47,89 proc. 14,1 mln uprawnionych osób zagłosowało. Dla porównania, w wyborach na prezydenta RP w 2015 roku do godz. 17:00 zagłosowało 34,41 proc. Polaków.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała też o kolejnych incydentach wyborczych. Według danych zebranych do godz. 14:00 odnotowano 242 przestępstwa i wykroczenia związane z głosowaniem - pojawiły się m.in. informacje, jakoby w jednym z lokali wyborczych doszło do śmierci głosującego.

- Wiadomość o śmierci wyborcy w lokalu wyborczym na szczęście była przedwczesna. Nasz senior wyborca zasłabł i został odwieziony do szpitala. Życzymy mu powrotu do zdrowia - powiedział przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, dementując plotki. Dodał też, że "biorąc pod uwagę wysokie temperatury i utrzymujące się w niektórych miejscach kolejki do lokali, wskazane jest, by wyborcy brali ze sobą butelki z wodą".