Wybory prezydenckie 2020. Frekwencja wyborcza. Najnowsze informacje od PKW

- W dalszym ciągu mamy dobre wiadomości - poinformował szef PKW Sylwester Marciniak. W wyborach prezydenckich 2020 liczba osób uprawnionych do głosowania na godz. 17 wyniosła 29 582 843. Wydano 14 166 725 kart. To 47,89 proc. wszystkich wyborców.

Przewodniczący PKW odniósł się również do podawanych wcześniej informacji o tragedii, do której miało dojść podczas głosowania.- Wiadomość o śmierci wyborcy w lokalu wyborczym na szczęście była przedwczesna. Nasz senior wyborca zasłabł i został odwieziony do szpitala. Życzymy mu powrotu do zdrowia - powiedział Marciniak.

Wybory prezydenckie 2020. Frekwencja wyborcza na godzinę 12

Do godziny 12 w wyborach prezydenckich liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 29 526 533 osoby. 7 109 803 osobom wydano karty do głosowania, co stanowiło 24,08 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych.