Wyniki wyborów 2020. Niemal rekordowa frekwencja wyborcza

Najwyższa frekwencja padła w województwie mazowieckim - do urn udało się tam 68,1 proc. uprawnionych do głosowania. Na podium znalazły się także województwa: lubuskie (65,7 proc.) oraz wielkopolskie (64, 6 proc.). Z kolei najniższa frekwencja - według wstępnych sondaży - odnotowano na Opolszczyźnie (58,3 proc.) oraz na Warmii i Mazurach (58,4 proc.).

Wyniki wyborów 2020. Tegoroczna frekwencja wyborcza na podium

O tym, że tegoroczna frekwencja wyborcza będzie jedna z rekordowych wiadomo było już od godziny 18:30. Wtedy na konferencji prasowej członkowie Państwowej Komisji Wyborczej przekazali oficjalne dane z lokali wyborczych w Polsce do godziny 17- frekwencja wyniosła 47,89 proc. Był to wynik wyższy niż w wyborach prezydenckich pięć lat temu (34,41 proc.) oraz w ubiegłorocznych wyborach do Sejmu (45,94 proc.) o tej samej porze dnia.