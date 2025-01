W grudniu 2024 roku gazeta "Strana", powołując się na swoje źródła, poinformowała, że Kancelaria Prezydenta Ukrainy próbuje "politycznie zneutralizować" Załużnego. Rzekomo starają się różnymi metodami przekonać go do rezygnacji z udziału w wyborach. "A jeśli już miałby startować, to wyłącznie jako lider listy partii Zełenskiego" – podała gazeta. Podkreślono jednak, że osiągnięcie tego celu będzie trudne, biorąc pod uwagę wysoki poziom zaufania do byłego głównodowodzącego Sił Zbrojnych.