Groźny incydent przed szkołą. Grozili dzieciom bronią

Do zdarzenia doszło we wtorek - pierwszego dnia po świątecznych feriach przed Szkołą Podstawową nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy ul. Sarbinowskiej. Dwóch uczniów właśnie kończyło lekcje. Przed wejściem do szkoły, na środku osiedla, drogę miał im zagrodzić obcy mężczyzna. Miał na głowie kominiarkę. Mierzył do uczniów z broni. Przerażeni uciekli z powrotem do szkoły.