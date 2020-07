Wybory 2020 i koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: COVID-19 w odwrocie, ale musimy być pokorni

Stwierdził, że znacznie spadły średnie tygodniowe przyrosty nowych zakażeń , statystycznie codziennie 2 razy więcej osób wraca do zdrowia, niż jest nowych przypadków zachorowań. Liczba osób aktywnie chorych wynosi obecnie 2 promile całej populacji.

- Zrobiliśmy ostatnio testy 15 tys. starszych osób, które wyjeżdżały do sanatorium i było tylko 27 pozytywnych wyników - stwierdził Łukasz Szumowski.

Koronawirus i wybory 2020. Łukasz Szumowski: na jesieni może być wzrost zachorowań

- Jesienią czeka nas pilnowanie dystansu, noszenie maseczek i powrót do rozsądku - dodał Szumowski.

- Na jesieni może być wzrost zachorowań, bo będziemy mieć grypę, będziemy chodzili do lekarza, do szpitala, na SOR z objawami grypy, część z tego będzie COVIDEM, ale mamy już wiedzę, mamy testy, przygotowaliśmy testy antygenowe dla osób objawowych, które będą na SOR-ach - 15 minut i będzie wynik, czy ktoś ma COVID-19, czy nie. Przygotowujemy się do tego - dodał.