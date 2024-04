Wybory samorządowe 2024. Kogo w niedzielę wybiorą wyborcy?

Liczba kandydatów w wyborach samorządowych

Liczbę radnych wybieranych do rad zgodnie z art. 373 Kodeksu wyborczego ustala, odrębnie dla każdej rady, wojewoda. Porozumiewa się on w tej kwestii z komisarzem wyborczym. Ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie określonej w Centralnym Rejestrze Wyborców liczby mieszkańców tej gminy na koniec kwartału poprzedzającego rozpoczęcie okresu wskazanego w art. 374 KW. Określa on, że liczbę radnych wybieranych do rad należy ogłosić w wojewódzkim dzienniku urzędowym i podać do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia w każdej gminie w terminie: nie wcześniejszym niż na 6 miesięcy i nie późniejszym niż na 4 miesiące przed upływem kadencji.