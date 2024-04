Wybory samorządowe 2024. Kto może głosować?

Prawo wybierania w wyborach samorządowych 2024

Tak samo jak w przypadku wyborów parlamentarnych czy wyborów na Prezydenta RP, w wyborach samorządowych głosować mogą osoby, które mają tzw. czynne prawo wyborcze, nazywane prawem wybierania. Co to oznacza? Prawo wyborcze nadaje Ci uprawnienia do tego, by w wyznaczonym terminie wyborów samorządowych pobrać kartę do głosowania i zagłosować na taką osobę, jaką widzisz na danym stanowisku m.in. w radzie gminy, powiatu czy województwa albo jako wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.