Wybory 2023. Numery list wyborczych. Dziesięć komitetów

Zgodnie z obwiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności numery list wyborczych przyznano komitetom wyborczym, które zarejestrowały kandydatów we wszystkich 41 okręgach. Tych jest sześć - wśród nich nie znalazł się KW Polska Jest Jedna, który uzyskał prawo do rejestracji kandydatów we wszystkich okręgach, jednak - na dzień losowania - tego nie dokonał. W dalszej kolejności rozlosowano numery dla pozostałych komitetów spełniających ustawowy warunek.