Bezpartyjni samorządowcy. Lista wyborcza 2023. Kandydaci do Sejmu i Senatu

Bezpartyjni Samorządowcy - Łączy nas Polska to szóste, ogólnopolskie ugrupowanie, które powalczy o głosy wyborców w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Informacja o zarejestrowaniu przez partię kandydatów we wszystkich 41 okręgach wyborczych do Sejmu została podana we środę 6 września.