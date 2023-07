Nowa siła zawalczy o Sejm. Ogłosili swój start

Urszula Krawczyk wyjaśniała, że Bezpartyjni Samorządowcy startują w wyborach do Sejmu nie jako ruch, ale jako partia z uwagi na wymogi systemu. - System wymusił na nas abyśmy do parlamentu wystartowali jako partia. Narzędziowo i technicznie nie mamy innego wyjścia. System jest tak skonstruowany, że to partie mają przywileje i partie zabetonowały środowisko, żeby mogły jak najwięcej dla siebie ugrać. Dlatego bezpartyjni samorządowcy idą do Sejmu jako zarejestrowana partia, ale nie zmieniamy szyldu - powiedziała.