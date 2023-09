Wybory 2023. W jaki sposób ustalana jest kolejność list na kartach wyborczych?

W przypadku list do Sejmu, kolejne nazwiska na listach wyborczych są układane zgodnie z decyzją komitetów. O tym, która lista znajdzie się przed kolejnymi, decyduje natomiast losowanie. Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, numery list są przyznawane na podstawie protokołów rejestracji list kandydatów na posłów, "w drodze losowania, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów". Oznacza to, że w 2023 roku musi stać się to najpóźniej 15 września. Co ważne, jest to numer nadawany dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym.