Polska Jest Jedna. Siódmy ogólnopolski komitet wyborczy. "Osiągnęliśmy kolejny wielki sukces"

Polska Jest Jedna. Wybory 2023. Siódmy, ogólnopolski komitet

Jak wskazuje artykuł 210 Kodeksu wyborczego, komitet wyborczy, który "zgłosił listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych, uprawniony jest do zgłoszenia dalszych list bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców". Oznacza to, że rejestracja list w 21 okręgach wyborczych sprawia, że partia może stać się ugrupowaniem ogólnopolskim, z prawem do rejestracji kandydatów we wszystkich 41 okręgach wyborczych.