Listy wyborcze 2023. Coraz mniej czasu na rejestrację kandydatów

Zarejestrowane listy wyborcze. Do kiedy można zgłaszać kandydatów?

Jak wskazują dane przekazane przez Państwową Komisję Wyborczą, do pierwszych dni września zarejestrowanych zostało 85 komitetów wyborczych. Nie wszystkie planują jednak wystawić kandydatów zarówno do Sejmu, jak i Senatu - niemal dwadzieścia nie weźmie udziału w wyborach do Izby niższej parlamentu a trzy - do Izby wyższej.