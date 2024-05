Wzrost nielegalnej migracji. Niemieckie media o szczegółach

Niemieccy dziennikarze dotarli do przedstawicieli kręgów bezpieczeństwa, którzy mają dowody na kontrolowaną migrację z Rosji i Białorusi. Migranci zatrzymani na granicy przyznawali, że otrzymali wizy do Rosji od swoich przedstawicielstw zagranicznych. Następnie udawali się do Moskwy lub Petersburga, skąd podróżowali do Białorusi, a stamtąd do innych krajów Unii Europejskiej - podaje "tagesschau".