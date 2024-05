Kaczyński o pakcie migracyjnym. "To oznacza, że będziemy zmuszani"

- Dzisiaj wydarzeniem, które musimy brać pod uwagę i które wpisuje się w kontekst wyborów europejskich, jest pakt migracyjny, który został ostatecznie przyjęty. To sprawa dla nas niezmiernie ważna. To znaczy, że będziemy zmuszani do czegoś, do czego nie chcieliśmy przystąpić - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w Dąbrowie Białostockiej.