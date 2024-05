Zamach na Słowacji. Oficer służb o działaniach w Polsce

- To, co stało się na Słowacji, nie jest powodem do podejmowania nerwowych i przesadnych ruchów w SOP. Gdyby ta konkretna sytuacja wymusiła istotne zwiększenie poziomu ochrony, to by oznaczało, że nasze rozpoznawanie zagrożeń jest niewiele warte - mówi Wirtualnej Polsce oficer służb znający kulisy ochrony polskich polityków.