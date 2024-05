Zamach na premiera Słowacji. Nieoficjalnie: SOP wzmacnia ochronę Donalda Tuska

- Zaostrzyliśmy czujność. Jako formacja ochronna musimy działać zgodnie z procedurami. Analizujemy to, co się wydarzyło. Na razie możemy bazować na powszechnie dostępnej wiedzy, opierającej się na nagraniach. Będziemy się zwracać do słowackich służb o pełną informację na temat zamachu. Od lat współpracujemy ze słowackimi służbami ochronnymi, jesteśmy w dobrych relacjach - mówi nam anonimowo oficer Służby Ochrony Państwa.