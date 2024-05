Wyciekło kolejne nagrania. Ziobryści "omawiali strategię"

- Nie sądzę, żeby była komisja śledcza patrząc na to, co się dzieje (...) Ale myślmy z tej perspektywy: jakich słów powinienem był użyć na komisji, żeby to nie wyszło, że tutaj ktoś naciskał. Chodzi o sformułowanie językowe z perspektywy PR-owej - mówi Romanowski.