Rosyjski sabotaż w Europie. Chcą przerwać dostawy broni

Rosja urządza coraz więcej akcji sabotażowych w Europie, aby przerwać dostawy sprzętu wojskowego do Ukrainy - pisze "The New York Times". W ocenie wywiadu USA oraz krajów sojuszniczych, akcje te to część rosyjskiej kampanii mającej na celu podważenie wysiłków na rzecz zapewnienia Ukrainie wsparcia wojskowego.