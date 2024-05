Czy Rosja szykuje nowy atak? Jest nagranie i znaki na wozach bojowych

Rozmówca przestrzegł jednak przed bagatelizowaniem rosyjskich zamiarów. Szacuje, że oprócz żołnierzy walczących teraz na linii frontu, Rosja dysponuje około 650 tys. ludzi, którzy się szkolą. 350 tys. to żołnierze przygotowani do rotacji, czyli wymiany sił na froncie, a 300 tys. to poborowi. - Rzucenie tych sił do walki byłoby ryzykiem, że Rosjanie nie będą mieć rezerw. Jednak przypomnę, że rosyjscy dowódcy niekiedy decydują się na ryzyko - dodaje ppłk Korowaj