Jędraszewski idzie na emeryturę. "Część parafian odetchnęła"

Homilie abp Jędraszewskiego na Podhalu

"GW" przypomina też jedną z homilii, którą Jędraszewski wygłosił na Rusinowej Polanie w Tatrach. Podczas mszy mówił, że "człowieka będą uważać za szkodnika, którego najlepiej, żeby na świecie nie było". - Wydaje się, że ci ludzie chcą doprowadzić świat zachodni do samozagłady w imię jakichś dziwnych do zrozumienia i nie do pogodzenia ze zdrowym rozsądkiem ideologii - cytuje słowa arcybiskupa gazeta.