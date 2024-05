Bagna i mokradła za 10 mld? "Ludzie o horyzontach Jozina z Bazin"

Tomasz Siemoniak został zapytany, na co dokładnie zostanie przeznaczone 10 miliardów w związku z rozbudową fortyfikacji na wschodniej granicy. - Chodzi o to, żeby powstały zapory, takie o charakterze naturalnym - bagna, mokradła, utrudnienia dla przemarszu wojsk - powiedział szef MSWiA. Do sprawy odniósł się Jacek Kurski, który stwierdził, że "za bezpieczeństwo Polski odpowiadają ludzie o horyzontach Jozina z Bazin".