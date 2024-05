Gorąco w Sejmie. Marek Suski dwukrotnie upomniany przez wicemarszałka

- Panie pośle Suski, to nie jest taka forma dyskusji, do jakiej jest pan przyzwyczajony - zwrócił się do posła PiS wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, prosząc, aby "wyciszył swoje emocje". Już wcześniej apelował do Suskiego o spokój, zwracał też uwagę Antoniemu Macierewiczowi.