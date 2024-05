Gorzkie słowa Dudy po przemówieniu wicepremiera

- Eksperci wojskowi podkreślają, jak bardzo ważne byłoby to wielkie lotnisko dla strategicznego bezpieczeństwa Polski, jak bardzo potrzebujemy tak wielkiego portu lotniczego, by w razie czego móc szybko i sprawnie przyjąć wsparcie sojusznicze, które przybyłoby do Polski najszybszą drogą, jaka jest możliwa, czyli drogą lotniczą - mówił Duda.