Będą nowe fortyfikacje na granicy. Jest zapowiedź Tuska

- Rozpoczęliśmy rozmowy o ochronie granicy - nie tylko przed migracją - ale o nowoczesnych fortyfikacjach. Będą one powstawać na całej granicy, tutaj na wschodzie. Będziemy o nich informować opinię publiczną. To także granica zewnętrzna UE, więc nie mam wątpliwości, że cała Europa będzie musiała zainwestować w swoje bezpieczeństwo, czyli we wschodnią granicę Polski - powiedział.