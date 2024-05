Timothy Snyder: Europa musi przygotować się na przyszłość, w której Ameryki przez jakiś czas nie ma

Ale jeżeli rozumiemy, że demokracja zawsze jest trudna, że są takie momenty, kiedy trzeba na rzecz demokracji w sposób zdecydowany działać, to może będzie ok. Niekoniecznie, ale może będzie ok. Nie podoba mi się myślenie: "no tak, było dobrze, a teraz będzie źle, co my poradzimy?". Nie o to chodzi.