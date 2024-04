Polska pokieruje UE w kluczowym czasie. "Unia się nie kończy. I praca nad nią też"

A Unia się nie kończy, bo praca nad nią się nie kończy. To nie jest tak, że jest jakaś cezura, za którą można spocząć na laurach. Byłam na studiach, jak padała komuna. Pamiętam nasze poczucie, że walczymy w słusznej sprawie i że jak będzie demokracja, to będzie sprawiedliwie, otworzy się przed nami przyszłość i dalej będzie już tylko dobrze. A okazuje się, że o to ciągle trzeba walczyć. To co osiągnięto, potrafi być kwestionowane, otwierają się też nowe pola. Trochę tak jest też z Unią. Zobaczmy: w tej chwili jesteśmy na przykład w obszarze sztucznej inteligencji w absolutnej awangardzie. Stany Zjednoczone próbują skopiować nasze rozwiązania. I pewnie w pewnym momencie nas jakimś rozwiązaniem wyprzedzą, ale to my jesteśmy absolutnym pionierem.