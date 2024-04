Beata Szydło: Tusk boi się zwycięstwa PiS. Przegrana z Lechem Kaczyńskim pozostawiła w nim traumę

Wielu europejskich liderów podaje rękę Viktorowi Orbanowi – na tym polega polityka. Kilka miesięcy temu spotykał się z nim w Berlinie kanclerz Olaf Scholz. Emmanuel Macron witał go z otwartymi ramionami w Paryżu. Jeśli pan myśli, że Orban jest jakimś politycznym pariasem, to jest pan w głębokim błędzie. Ale to nie znaczy, że my nie mamy wątpliwości co do jego postawy.