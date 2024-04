Kurski i Obajtek otworzą listy PiS w kluczowych regionach. Komitet Polityczny zatwierdza kandydatów

Miał na myśli to, że Jarosław Kaczyński wystawi na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego większość znanych posłów, a w okręgach wymusi konkurencję między nimi. Wszystko po to, by uzyskać jak najlepszy wynik w czerwcu. Informowaliśmy o tym w WP w środę - dzień przed zebraniem Komitetu Politycznego.