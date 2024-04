Kaczyński stawia ultimatum posłom ws. list do PE. "Nie przyjmuje odmów"

Nie wszyscy są jednak z tego zadowoleni. Nie wszyscy bowiem są chętni kandydować, skoro i tak wiedzą, że liczba mandatów do zdobycia jest znacznie ograniczona. Wielu ma też dość kolejnych kampanii. Jeden z posłów PiS przymierzanych na listy do PE przyznaje, że "kiedy trzeba było wesprzeć kampanię do Sejmu, to europosłowie nie chcieli być na listach, a my teraz musimy".