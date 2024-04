Kampania pisana listami. Kaczyński daje sygnał do walki. Kulisy konwencji PiS

A co ze sprawą Marka Suskiego, którego - jak pisała "Gazeta Wyborcza", a co potwierdziła prokuratura - miały inwigilować służby za rządów PiS? Sam zainteresowany w kuluarach konwencji unikał mediów. Nie chciał udzielać wypowiedzi, nie pchał się na afisz. Z tego, co wiemy, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mieli zapewniać go - również przez pośredników w postaci prezesa Kaczyńskiego - że nie był inwigilowany Pegasusem. Tyle że Suski w to nie wierzy, dlatego nie chciał, by Wąsik kandydował do PE w jego regionie - na Mazowszu.