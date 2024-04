Kaczyński ogłasza kandydata PiS na komisarza UE. Gorzkie słowa Sikorskiego

- Mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby odnieść sukces, ale żeby to był sukces nie pusty, nie sukces jakichś ludzi, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego i są z tego powodu zadowoleni. No bo tam są powody do zadowolenia. Nie o to, proszę państwa, chodzi. Nam chodzi o biało-czerwoną drużynę - podkreślił prezes PiS.