Użył AI, by poznać myśli Rosjan. "Jak się zacznie kopać głębiej, wszystko staje się mętne"

Mamy dwa główne źródła, w obrębie których się poruszamy. Jedno to źródła konwersacyjne, czyli to, co ludzie piszą w sieci, o czym rozmawiają i jak się czują. Drugi typ to źródła behawioralne, czyli to, co ludzie robią, np. co i gdzie kupują, ale do tej kategorii zaliczamy np. też to, jak sobie radzą poszczególne biznesy.