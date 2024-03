Do Miedwiediewa ma należeć toskańska winiarnia Fattoria della Aiola. Została ona zarejestrowana w cypryjskiej spółce Furcina LTD, której właścicielem jest Ilja Elisjiew. To kolega z klasy, powiernik i bliski przyjaciel rosyjskiego polityka. Elisjiew jest też jednym z najwyższych menedżerów w Gazprombanku. Jego nazwisko znajduje się na liście sankcyjnej USA i Wielkiej Brytanii, ale nie Unii Europejskiej. Dlatego może swobodnie zarządzać winnicą Miedwiediewa we Włoszech.