"Nie powtórzymy błędów Prigożyna. Naszym celem jest Moskwa"

Inni działacze opozycji nawoływali, by ludzie głosowali w południe. Wielu tak zrobiło. Jaki obrazek z tego powstał? Tłok w lokalach wyborczych! Tymczasem najważniejsze, co mogli pokazać Rosjanie światu, to czyste ręce. Chodzi mi o to, że w ogóle nie powinni uczestniczyć w tej farsie. Niestety, rosyjska opozycja znowu zawiodła. Rolę odgrywają osobiste ambicje i niechęć do łączenia sił z innymi.