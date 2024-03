Strzelanina i czołgi na granicy Rosji. Doniesienia z Ukrainy

Następnie Legion "Wolność Rosji" wydał oficjalne oświadczenie na temat wydarzeń w Federacji Rosyjskiej. Na granicy ukraińsko-rosyjskiej legion apeluje do swoich obywateli, mówiąc, że "przychodzą, aby uwolnić od dyktatury, organizacji terrorystycznej, która przejęła władzę". Wolontariusze zwrócili się także do Putina i ostrzegli, że idą "na wybory" do Federacji Rosyjskiej.