W 1991 roku, mieszkańcy Krymu wraz z pozostałymi obywatelami Ukrainy wzięli udział w referendum, w którym opowiedzieli się za niepodległością Ukrainy. W 2014 roku rosyjscy żołnierze zajęli Krym. Na półwyspie zorganizowano referendum, które zostało uznane przez Ukrainę i zachodnie rządy za nielegalne. W konsekwencji władze Autonomicznej Republiki Krymu ogłosiły jej niepodległość i zwróciły się do Rosji z prośbą o przyjęcie Krymu w jej skład. W efekcie Krym został anektowany przez Rosję, która wykorzystała go jako "punkt startowy" do inwazji na Ukrainę w 2022 r.