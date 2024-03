Żołnierze NATO w Ukrainie? Petr Pavel: nic nie stoi na przeszkodzie

- Dziś zaopatrujemy Ukrainę nie tylko w broń strzelecką, zaopatrujemy ją w czołgi, wkrótce możemy zaopatrzyć ją w samoloty, zaopatrujemy ją w rakiety manewrujące średniego zasięgu, a mimo to nie doszło do ataku na terytorium NATO. Rosja doskonale wie, że byłoby to naruszenie prawa o wiele większym kalibrze niż to, co robi obecnie - ocenił czeski prezydent, dodając, że Rosja jest świadoma siły NATO.