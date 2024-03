Zaskakujące słowa Sikorskiego. Rosja od razu zareagowała

- Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. One same wiedzą najlepiej, które to są - mówił szef polskiego MSZ podczas piątkowej konferencji "25 lat członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - od zimnej wojny do strategicznego partnerstwa".