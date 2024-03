Złowrogie wieści. Putin rusza z masową produkcją nowej broni

Co więcej, ISW zwraca uwagę, że bomby UMPB znacznie zwiększają maksymalny zasięg uderzenia. Według ich szacunków, może on wynosić od 80 do 90 kilometrów. To oznacza, że rosyjskie lotnictwo będzie mogło atakować cele znajdujące się na znacznej odległości, co zdecydowanie zwiększa ich potencjał bojowy. Nowe bomby mają być używane na całej linii frontu w Ukrainie.