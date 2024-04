Rosjanie u wrót do Donbasu. Chcą przemielić ostatnie żywe miasta

W niektórych jednostkach dzienny przydział pocisków zmniejszył się ze 120 do zaledwie 10-15 dziennie. - Widzimy cel, ale zaatakować go nie możemy. Jeśli zużyjemy dziś więcej amunicji, postawi to pod znakiem zapytania następny dzień i naszą zdolność obronienia pozycji. Potrzebujemy co najmniej pięć razy więcej pocisków, by odbijać rosyjskie szturmy. To kosztuje, ale to cena za życie chłopaków - mówi 29-letni dowódca Antona, pseudonim "Agronom".